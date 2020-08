Am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr befand sich eine 19-jährige Weselerin in einem Lebensmittelgeschäft an der Friedrichstraße.Während des Einkaufs berührte sie ein Unbekannter zweimal unsittlich. Danach verließ der Mann das Geschäft.

Der unbekannte Täter flüchtete mit einem weißen Auto (Mittelklasse, evtl. VW).

Beschreibung des Sittenstrolchs:

Ca. 20 Jahre, 170cm groß, sportliche Figur, kurze, braune Haare, dunkel gekleidet, kleine gelbe Aufschrift auf dem Shirt, dunkle Kappe, vermutlich türkischer Herkunft.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.