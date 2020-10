WES - EL 813

Laut polizeilicher Mitteilung haben Diebe am Samstag,10. Oktober, zwischen 2.30 und 3 Uhr morgens am Hansaring in Wesel einen weißen Ford Transit gestohlen. Das Fahrzeug ist auf das Kennzeichen WES - EL 813 zugelassen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Wesel telefonisch an Tel. 0281-107-0.