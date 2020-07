Am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann aus Wesel mit einem Motorrad die Bislicher Straße in Fahrtrichtung Flüren.

Die Polize berichtet dazu: In einer Linkskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte.Der Mann verletzte sich so schwer, dass er zunächst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Im Laufe des Abends flog ein Hubschrauber den Weseler wegen Lebensgefahr in eine andere Klinik.