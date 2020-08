Am Donnerstag gegen 10.15 Uhr parkte eine 78-jährige Frau aus Wesel einen VW Golf Plus auf dem Marktplatz in Wesel-Flüren.

Die Polizei berichtet: Als sie gegen 10.45 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, machte ein Zeuge sie auf den Schaden an dem Auto aufmerksam.Der Mann hatte beobachtet, dass ein schwarzer PKW den Golf beim Rückwärtsfahren beschädigte.

Dieser und andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.