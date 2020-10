In der Adventszeit, weihnachtlich geschmückt mit vielen Buden von Kunsthandwerk und leckeren Köstlichkeiten. Diese idyllische Oase der Ruhe fällt in diesem Jahr aus. Auch der allseits beliebte Martinsmarkt mit über 20-jähriger Tradition musste leider abgesagt werden. Die Gänse bleiben im Stall und die Leute sind traurig.



“Wir wollten dennoch etwas für die Menschen schaffen, an dem sie die Ruhe und Besinnlichkeit abseit des Weihnachtstrubels genießen können”, so Dorothea Hartmann.

Viele treue Besucher rufen an oder fragen derzeit schriftlich nach, wo man die Händler der Märkte finden oder erreichen kann, um Präsente zu kaufen. “Besonders das Wildfleisch ist sehr gefragt bei den Leuten”, so Hartmann.

Die Marienthaler Kaufleute haben sich zusammengesetzt und herausgekommen ist eine wunderbare Alternative. Eine Winterralley für die ganze Familie entlang des historischen Wanderweges. Start ist das erste Adventwochenende.“Der historische Wanderweg eignet sich wunderbar, denn die Menschen sind draußen an der frischen Luft und dort kann man wunderbar den Abstand einhalten und die Ruhe genießen”, so Wolfgang Kawula.

Der Wanderweg wird mit einer Vielzahl von Lichtern illuminiert und geschmückt wird er mit 400 Tannenbäumen an den Wegen und Waldbereichen. An den acht Infotafeln sind jeweils Fragen angebracht, die -wenn sie alle richtig beantwortet sind- zu einem Lösungswort führen.

Richtig ausgefüllt, nimmt die Karte an einem Gewinnspiel teil. Ziehung ist kurz vor Weihnachten. Wer aber keine Lust lange auf einen möglichen Gewinn zu warten, der kann in den Marienthaler Geschäften ein “Advent auf dem Dorfe-Los” kaufen und das Präsent sofort mitnehmen.

Die Wege sind für die ganze Familie geeignet, ob Oma und Opa mit dem Rollator oder die Kleinen, die noch nicht ganz so gut zu Fuß sind. Der Wanderweg lädt vom ersten Adventswochenende bis zum 06. Januar 2021 zu einem Besuch ein.