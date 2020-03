In der Evangelischen Kirchengemeinde Wesel-Büderich sind Kirche und Gemeindehaus geschlossen. Das Gemeindebüro ist nur telefonisch unter 02803/8190) oder per Mail zu erreichen. Konfirmationen,Taufen und Trauungen werden verschoben. An Trauerfeiern, die unter freiem Himmel stattfinden, dürfen maximal zehn Personen teilnehmen. Alles diene dazu, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

"Einkaufen für andere"

Viele Einschränkungen – und gleichzeitig sind Menschen füreinander da:

Die Gemeinde organisiert „Einkaufen für andere“ – Menschen besorgen für andere Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfes.



Wer dieses Angebot im Gemeindegebiet (Büderich und Ginderich) gerne annehmen oder wer andere unterstützen möchte, meldet sich bei Pfarrerin Susanne Kock, Telefon 02803/1007 oder per Mail an: buederich-kleve@ekir.de

Die Kirchengemeinde bittet darum, per Telefon oder Mail Kontakt zu denjenigen zu halten, denen man sonst begegnet.



Homepage der Kirchengemeinde

Die Homepage www.kirche-buederich.de wird ständig aktualisiert. Dort sind Informationen und auch Gebete zu finden, die z.B. zu den Zeiten des täglichen Glockenläutens gesprochen werden können.

Andacht: Jeden Sonntag online

Zu jedem Sonntag wird eine Andacht zum Hören eingestellt und auf weitere Angebote aus der näheren Umgebung hingewiesen.