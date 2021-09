„Ansichtssachen Wesel“ und „Vivianes Taschen“ im Scala-Pop-up-Store



Deko, ausgefallene Mitbringsel und Taschen kann man eigentlich nicht genug haben. Wenn zudem die weihnachtliche Geschenkezeit naht, gilt das umso mehr. Allen, die sich beizeiten um passende Präsente kümmern oder sich selbst eine Freude bereiten wollen, sei ein Besuch im Scala-Pop-Up-Store ans Herz gelegt.

Der Pop-Up-Store im Kleinen Salon im Scala Kulturspielhaus ist geöffnet von Donnerstag, 30. August, bis Samstag, 2. Oktober, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Die Weselerinnen Ursula Bröcheler und Viviane Hovest präsentieren dort außergewöhnliche Geschenke, Dekorationen und Papeterie sowie handgemachte Taschen für jeden Anlass.

Die Künstlerin Ursula Bröcheler legt großen Wert auf wiederverwertbare Materialien –Stichwort Upcycling – und aus der Natur. Mit der Verwendung typischer Weseler Wahrzeichen wie Esel, Dom, Rheinbrücke oder Stadtsilhouette unterstreicht sie ihre Verbundenheit zu Wesel. Auch in der Gestaltung ihrer alltagstauglichen Ordnungshelfer z.B. aus gebrauchten Milchkartons, stellt sie gekonnt Bezüge zu Wesel her. Besonders sind auch ihre Papeterie-Artikel. Hier finden sich u. a. liebevoll gestaltete Postkarten mit informativen, witzigen Textpassagen zu Wesel.

Kreativität gehört seit vielen Jahrzehnten zu Vivianes wichtigen Aufgaben. Die Coronazeit brachte ihr die Gelegenheit sich mit der Herstellung von Masken zu beschäftigen. Nachdem diese aus hygienischen Gründen nicht mehr getragen werden durften, entdeckte sie die Herstellung von Einkaufstaschen sowie von diversen Handtaschen, aus verschiedenen Materialien wie Baumwollstoff, Canvas, Kunstleder, Wachstuch und Markisenstoffen aus Katalonien. Die Armut in vielen Ländern der Dritten Welt berührt sie zunehmend. Deshalb wird mit dem Verkaufserlös 2 Drittel an SOS Kinderdörfer und an Plan International gespendet. Ihre Taschen sind hochwertig verarbeitet, langlebig und zudem echte Hingucker. Die fröhlichen Farben machen nicht nur der Trägerin gute Laune.

Die beiden Weselerinnen sind echte „Handwerkerinnen“, die sich langlebigen, nachhaltigen und besonderen Dingen verschrieben haben.

Ursula Bröcheler und Viviane Hovest laden herzlich an folgenden Tagen in den „Kleinen Salon“ ein (neben dem Scala-Kulturspielhaus), Wilhelmstraße 8-10, 46483:

