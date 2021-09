Am Donnerstag, den 23.09.2021, fand an der Gesamtschule Am Lauerhaas nach einem Jahr Pause endlich wieder der bekannte Ausbildungsmarkt und der 9. Weseler Hochschultag statt. Dafür möchten wir besonders allen Betrieben, Einrichtungen, Berufskollegs und Hochschulen danken, die, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, an den Veranstaltungen teilgenommen und das Ganze so erst möglich gemacht haben.

Nachdem wir im letzten Jahr unsere Veranstaltungen pandemiebedingt absagen mussten, hatten wir für dieses Jahr das Ziel, auf jeden Fall wieder etwas stattfinden zu lassen. In enger Absprache mit Vertretern der Stadt Wesel entwickelten wir ein neues Format, das sowohl als Präsenz- wie auch als Distanzveranstaltung funktionieren konnte.

Da das Infektionsgeschehen es zu ließ, konnten wir zumindest den Ausbildungsmarkt glücklicherweise in Präsenz durchführen. Von 9:00 Uhr bis 13:30 Uhr präsentierten sich 27 Betriebe und Einrichtungen sowie 4 Berufskollegs und brachten den circa 670 Schüler*innen unserer Jahrgänge 8 – 10 eine Vielzahl von Berufen nahe, von der Binnenschifferin bis zur Stadtinspektorin.

Um die Anzahl der Kontakte möglichst gering zu halten, kamen die Jahrgänge zu unterschiedlichen Zeiten und es fanden in diesem Jahr nur „geschlossene Präsentationen“ statt, zu denen die Schüler*innen sich im Vorfeld über ein Online-Buchungsportal anmelden mussten. Jede*r Aussteller*in bekam einen Raum, in dem sie ihre Institution/Firma für 30 Minuten einer Gruppe von maximal 15 Schüler*innen präsentieren und mit den Schüler*innen in den Austausch kommen konnten. So ließ sich im Sinne der Pandemiebekämpfung der Mindestabstand einhalten und die Nachverfolgbarkeit der Kontakte konnte durch die Anmeldung für die Veranstaltungen sichergestellt werden.

Unsicher, wie dieses Konzept bei den Betrieben ankommt, freuten wir uns sehr über die zahlreichen Zusagen und den Kommentar, dass sich das „in der aktuellen Situation nach einem sehr guten Plan anhört“. Es war bei allen Betrieben zu spüren, dass sie froh waren, endlich wieder mit den Schüler*innen, also ihren Mitarbeiter*innen von Morgen, in Kontakt treten zu können. Und obwohl unsere Veranstaltung bisher vom offenen Austausch und möglichst vielen Begegnungen lebte, die sich am Veranstaltungstag spontan ergaben, zeigte sich in diesem Jahr, dass, auf Grund der Tatsache, dass die Schüler*innen sich im Vorfeld sehr gezielt mit den Angeboten auseinandersetzen mussten, um sie zu buchen, und dem Umstand, dass die Schüler*innen für 30 Minuten in einem Raum bleiben durften, sich sehr intensive Gespräche ergeben haben. Das wurde sowohl von den Betrieben als auch von den Schüler*innen positiv zurückgemeldet.

Zeitgleich zum Ausbildungsmarkt fand online der 9. Weseler Hochschultag statt. Sechs Hochschulen und drei Betriebe aus Deutschland und den Niederlanden präsentierten sich fünf Stunden lang unseren mittlerweile videokonferenzerprobten Oberstufenschüler*innen. In unterschiedlichsten Formaten, wie offenen Sprechstunden, Präsentationen, Webinaren, Workshops und „Triff die Studis“ hatten die Schüler*innen Gelegenheit, sich über Studiengänge, -orte und -voraussetzungen sowie alternative berufliche Perspektiven nach dem Abitur zu informieren und sich Tipps für Bewerbungsunterlagen und Vorstellungsgespräche zu holen. Auch für den Hochschultag gab es von den Hochschulen und Betrieben sowie den Schüler*innen sehr viele positive Rückmeldungen.

Wie geht es weiter? Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder einen „normalen“ Ausbildungsmarkt und Hochschultag durchführen können und vor allem auch wieder Schüler*innen anderer Schulen einladen dürfen. Einige Bestandteile des diesjährigen Formats könnten aber durchaus auch in Zukunft Teil des Ausbildungsmarktes und Hochschultages bleiben.

W. Konnik