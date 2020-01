In der laufenden Session 2019/2020 veranstaltet das1. Dinslakener Narrenkomitee 1979 "Die Pinguine" am Sonntag, 9. Februar, bereits die zwölfte Original Weseler Herrensitzung der Pinguine in der Weseler Niederrheinhalle.



Wie in jedem Jahr haben die Pinguine wieder alles gegeben, um den Weseler Herrenein hochkarätiges Programm zur Verfügung zu stellen. "Ein bunter Mix aus Karneval, Show, Artistik, Comedy und Gesang wird keine Wünsche offen lassen und den Tag zu einem Erlebnis der besonderen Art machen.", verspricht Mitorganisator Rolf Knapp.

Unter anderem werden Oli der Köbes, Bauchredner Fred van Halen mit seinem Vogel Aky,die drei Colonias, sowie die Kleinstadtrocker für viele Lachsalven und Partystimmung sorgen. Selbstverständlich wurde auch wieder eine große, rheinische Tanzgruppe verpfichtet: Dieses Mal konnte das Tanzkorps der "Großen Ehrenfelder KG-Rheinflotte für einen Aufrtritt am Niederrhein gewonnen werden.

Einlass ist bereits um 10 Uhr; Veranstaltungsbeginn ist um 11:11 Uhr.

Karten gibt es unter der Telefonnummer 0281-50382 oder an der Tageskasse ab 10 Uhr.