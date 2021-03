Auch in diesem Jahr findet wieder weltweit die Earth Hour statt. Am Samstag, 27. März , gehen um 20.30 Uhr abermals in tausenden von Städten rund um den Globus für eine Stunde die Lichter aus. Durch die Unterstützung der Evangelischen Kirchengemeinde werden in diesem Jahr neben der Weseler Zitadelle erneut der Weseler Willibrordi Dom und das Lutherhaus für eine Stunde in Dunkelheit gehüllt.

Die Stadt Wesel und Fridays for Future (FFF) Wesel rufen dazu auf, für eine Stunde das Licht auszuschalten und somit ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. „Die Earth Hour ist ein einfaches Mittel, um den Klimaschutz wieder in den nötigen Fokus zu rücken“, so Mathis Kock von Fridays for Future Wesel. „Die Earth Hour kann so dazu beitragen, die Menschen für ein klimafreundliches Verhalten im Alltag zu sensibilisieren“, betont Kathrin Raabe, Klimaschutzmanagerin der Stadt Wesel. Interessierte können unter www.wwf.de/earthhour vielfältige Tipps für Maßnahmen zum Klimaschutz im Alltag finden.

Begleitende Aktionen und Veranstaltungen, zum Beispiel eine Kerzenaktion von Fridays for Future Wesel auf dem Großen Markt, wird es wegen Corona nicht geben. Wer seine Teilnahme öffentlich teilen möchte, kann aber Fotos davon an FFF Wesel über Social-Media-Kanäle oder E-Mail (wesel@fridaysforfuture.de) schicken. Die Ortsgruppe wird im Nachhinein eine Auswahl der Einsendungen veröffentlichen.