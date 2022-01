„Die Niere“ heißt die Komödie von Stefan Vögel, mit dem die Komödie am Kurfürstendamm im Bühnenhaus gastiert. Das Doppelgastspiel findet am heutigen Samstag, 22. Januar, um 20 Uhr und Sonntag, 23. Januar, um 17 Uhr im Städtischen Bühnenhaus statt. Es gibt noch Karten.

Thematischer Hintergrund des Konversationsstückes ist ein durchaus ernster: Nach einer gemeinsamen Vorsorgeuntersuchung kommen Arnold, ein erfolgreicher Architekt, und seine Ehefrau Kathrin nach Hause. Er ist kerngesund, doch bei ihr wurde ein Nierenleiden festgestellt, weswegen sie eine Spenderniere braucht. Was nun? Die beiden erwarten jeden Augenblick Besuch von ihren Freunden Diana und Götz, mit denen sie einen sensationellen Auftrag feiern wollen, den Arnold an Land gezogen hat. Doch nun steht ganz klar die Frage im Raum: Ist Arnold bereit, seiner Frau eine Niere zu spenden? Er ist überfordert und zögert – umso mehr Überraschung löst sein Freund Götz bei allen Beteiligten aus: Er hat die passende Blutgruppe und bietet sofort an, eine Niere für Kathrin zu spenden. Nun bricht ein regelrechter Hahnenkampf um die Organspende aus, bei dem alle Beteiligten Federn lassen müssen.

Ping-Pong-Dialoge

Stefan Vögel hat eine Komödie geschrieben, die nicht an die Nieren, sondern ans Herz geht. Seine Ping-Pong-Dialoge werfen die Frage auf, woran sich eine Liebesbeziehung misst. Und am Ende stellt sich die alles entscheidende Frage: Liebling, was bist Du bereit, für mich zu tun? Unter der Regie von Intendant Martin Wölffer spielen Dominic Raacke, Katja Weitzenböck, Jana Klinge und Romanus Fuhrmann.



Kartenverkauf

Karten zum Preis von 18 Euro sind an der Theaterkasse im Centrum (0281/2032344), an der Abendkasse am Tag der Vorstellung und im Online-Shop (www.wesel/buehnenhaus.de) erhältlich. Es gelten die aktuellen 2 G -Corona-Hygieneregeln.