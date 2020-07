KRACHGARTEN LIVE STREAM in Wesel

Woooooha… das war ein Statement!!! Vielleicht sogar zwei?! Zum einen ein sagenhaftes Locationbaby – KRACHGARTEN Wesel – und außerdem eine ganz spezielle Kapelle – ELECTRIC VOODOOLAND aus dem Großraum Duisburg.

Ich war im Dienste der Fotoarbeit unterwegs und natürlich freundschaftlich verbunden- mit den Voodooländern.

Vor Ort wurden wir freundlich empfangen. Das Team arbeitet höchstprofessionell und ich war erstaunt, was sich unseren Augen und Ohren so alles bot. Das Gebäude ist sehr alt und bestimmt an einigen Stellen renovierungsbedürftig – ABER – es hat Charme. Draußen stehen interessante Dinge herum. Es fand sich eine To Do Liste – wie man auf dem Foto erkennen kann und mitten im Zuschauerraum draußen eine AltAutoOase – auch hier darf das Bild visuell erforscht werden. Der Outdoorthekenbereich ist DER Oberknaller und wer sich als Drummer hinter den Kulissen befindet wird seinen Augen kaum trauen – zig Becken und geiles Equipment.

Träumchen!!!

Für den Livestream stehen Kameras, Licht und allmögliches Übertragungsequiment bereit. Das nenne ich Ausstattung. Durchsurft die Krachpage (Link unten angeführt) und checkt unbedingt das Live Video der Kapelle. Es ist megagenial geworden. Klar – ist ne Profiband die gerne spielt und es versteht, Zuschauer am Bürzel zu packen und mitzureißen. Da bleibt kein Auge trocken – kein Fuß steht unbenutzt still in seinem Schuh und die Stimmung ist grandiöös.

Wir werden weiterhin von der Band hören und ich hoffe, dass ihr zahlreich zu deren Konzerten erscheint. Natürlich bleibt ihr geupdatet.

Link Location:

https://www.facebook.com/krachgartenwesel/

Livestream:

https://www.twitch.tv/videos/682604175

Link Band:

https://www.facebook.com/voodoolander/