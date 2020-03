Die Spende von 2000 Euro des LIONS Club Hamminkeln geht an die Hermann-Landwehr Grundschule in Brünen und an die Gemeinschaftsgrundschule in Mehrhoog.

Das Thema Mobbing betrifft auch schon die Jüngsten. Marco Launert von der Rockschule in Hamminkeln hat sich diesem Thema angenommen und gründete 2018 die Initiative “Musik gegen Mobbing”. Er stärkt das Selbstvertrauen und die Persönlichkeit der Grundschüler indem er mit ihnen gemeinsam Musik macht.

Gemeinsam mit Sascha Pöpping vom Drumstudio Bocholt, der liebevoll von den Kindern auch “Super-Sascha” genannt wird, hat er heute die Kinder der dritten und vierten Kindern Klasse der Hermann-Landwehr Grundschule in Brünen besucht und ihnen das Trommeln auf Blue Buckets beigebracht.

Die Kinder lernen in einem Blitzkurs in Einheiten von jeweils 40 Minuten wie sie die Sticks halten und auf den großen blauen Eimern melodisch gemeinsam trommeln. Jede Klasse erhält ihren eigenen Playbacksong. Als Tagesabschluss haben sich alle Klassen in der Turnhalle versammelt und den eigenen Song live vorgeführt, somit haben sie ein schnelles Erfolgserlebnis und das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt.