Am 7. November können Kultur-, Geschichts- und Heimatfreunde etwas Besonderes entdecken - und zwar im so genannten Dreiländereck zwischen Wesel, Hamminkeln und Schermbeck. Denn an diesem Tag öffnen die Museen in der Region Lippe-Issel-Niederrhein kostenlos ihre Pforten.



„Wir freuen uns, dass zahlreiche Museen aus unserer Region bei dieser Veranstaltung teilnehmen“, verrät Regionalmanagerin Kerstin Jendrek. „Gerade nach dem Lockdown ist es für die Museen wichtig, wieder Besucher begrüßen zu dürfen und ein kulturelles Angebot anbieten zu können. Die unterschiedlichen Museen aus Hamminkeln, Hünxe, Schermbeck und Wesel haben für große und auch für kleine Kulturinteressierte einiges zu bieten: Von Entdecker-Touren per Taschenlampe über kulinarische Highlights wie dem 1. Niederrhein-Secco bis hin zu Probefahrten mit der Feldbahn werden Sie einen spannenden Tag mit der ganzen Familie erleben.“

Folgende Museen öffnen an diesem Tag von 11-17 Uhr ihre Türen: Deichmuseum Wesel-Bislich,

Weinkontor Kloster-Kraul in Hamminkeln, LVR-Niederrheinmuseum mit den Sonderausstellungen

„Marlene Lipski *1947 †2019, Rückblick“ und „Stadt und Festung Wesel in Mittelalter und Neuzeit“,

Städtisches Museum Wesel (Schill-Kasematte), Otto-Pankok-Museum in Hünxe, Heimatmuseum in

Schermbeck, Privatmuseum Klaus & Elke Sondermann sowie die Feldbahnfreunde Schermbeck-Gahlen.

Einen Flyer mit weiteren Informationen zu den einzelnen Museen und Adressen erhalten Sie in den

Rathäusern Hamminkeln, Hünxe, Schermbeck und Wesel sowie bei den Tourist-Informationen. Auf

der Internetseite www.lippe-issel-niederrhein.de steht der Flyer als PDF zum Download bereit.

Vor Ort gelten die allgemeinen Regelungen der Corona-Schutzverordnung