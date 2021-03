Ein besonderes Jubiläum feiert Michael Lucka auf seinem Balkon in Wesel. Vor einem Jahr am 22. März 2020 folgte er dem Aufruf an die Musiker Deutschlands, Ode an die Freude von Beethoven am Sonntag um 18 Uhr auf dem Balkon zu spielen.

Seitdem ist kein Sonntag vergangen, an dem der Gefängnispfarrer nicht mit seinem Sohn Piet auf den Balkon in Wesel gegenüber der Lipperheystrasse getreten ist und für seine Nachbarn ein bisschen Musik gemacht hat. Viele befreundete Musiker waren seither als Gäste mit auf dem Balkon.

Und so spielt Michael Lucka eifrig weiter die nächsten Sonntage bis Ostern mit Gästen, jeweils um 18 Uhr für seine Nachbarn rund um die Lipperheystrasse 7.

Michael Lucka freut sich auf musikalische Freunde – es gibt für ihn nichts Schöneres als gemeinsam Musik zu machen – wenn auch corona–bedingt momentan nur im Duett.

Jedesmal beendet der 4-jährige Sohn von Lucka, Piet, den musikalischen Sonntags - Gruß mit "Bleibt gesund!"

Programm