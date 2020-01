Ulla Meinecke – es ist ein Name, der Erinnerungen weckt. Nach Anne Haigis, Wolf Maahn und Inga Rumpf konnte eine weitere Grand Dame der poetischen deutschen Popmusik für ein Konzert in der Evgl. Christuskirche in Flüren verpflichtet werden. Am Samstag, den 7.3.2020 um 18 Uhr wird sie mit ihrer Band ein Best of Programm spielen. Dazu gehören selbstverständlich Titel wie Die Tänzerin, Was müssen das für Bäume sein, Nie wieder – Feuer unterm Eis – Der Stolz italienischen Frauen. Die Reihe könnte man endlos fortführen. 1981 war Ulla Meinecke einer der wenigen Frauen im deutschen Showgeschäft, die ein Konzert Live im Rockpalast spielen durfte.

Ihr erster Produzent war Udo Lindenberg, dessen Büro sie 1977 in Hamburg führte. In den 80ger Jahren arbeitete sie mit Musikern wie Herwig Mitteregger (Spliff) als Komponist, der später auch ihr Produzent wurde. In 1983 gab es eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Edo Zanki und Rio Reiser.

BAND

Während Meinecke mit rauchig-markanter Stimme, sicherer Intonation und schönem Timbre singt, sind es Henschke und York, die für alles Instrumentale sorgen. An Keyboards, Gitarre, Bass und Percussioninstrumenten sorgen sie für einen nach mehr Musikern klingenden Sound…

Wir freuen uns auf das Konzert. Selbstverständlich erwartet die Besucher ein Catering in der Pause und nach dem Konzert. Inzwischen ist es Tradition geworden, dass die Besucher nach dem Konzert nicht einfach nach Hause gehen, sondern vor Ort mit den Künstlern ins Gespräch kommen.