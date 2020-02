Die März-Wochenenden stehen in der VHS Wesel (Ritterstraße 10-14) ganz im Zeichen der Fremdsprachen.

Zwei intensive Schnupperkurse

Die Kursinhalte der zwei intensiven Schnupperkurse in Spanisch und Italienisch, beide für Einsteiger ohne Vorkenntnisse, fokussieren sich auf nützlichen Wortschatz und Redemittel für typische Urlaubssituationen: Samstag, 7. März, und Sonntag, 8. März, insgesamt 12 Unterrichtsstunden. Kosten ab 8 Teilnehmern in Spanisch: 48 Euro; Italienisch: 71,50 Euro inklusive Lehrbuch 23,50 Euro.

Spanisch nach der SuperLearning Methode

Wer in Spanisch intensiver einsteigen möchte, kann das mit dem Spanisch Sprachtraining an zwei Wochenenden für Einsteiger tun, in einem Seminar nach der SuperLearning Methode. Durch den Einsatz von Entspannungstechniken (bitte Isomatte oder Wolldecke mitbringen) im Wechsel mit intensiven Sprachübungsphasen werden die Redemittel stressfrei, effektiv und zielführend vermittelt: Freitag, 6. und 20. März (18 bis 21 Uhr), Samstag, 7. und 21. März, sowie Sonntag, 8. und 22. März, jeweils 10 bis 14.15 Uhr. Kosten: 122,90 Euro.

Mehrsprachenkurs: Französisch - Italienisch – Portugiesisch

Ebenfalls an zwei Wochenenden findet der Mehrsprachenkurs Französisch - Italienisch – Portugiesisch - Niveau A 1 statt: Samstag, 7./21. März und Sonntag, 8./22. März, jeweils 10 bis 15 Uhr. Vorkenntnisse sind in keiner dieser drei Sprachen erforderlich. Kosten ab 8 TN: 128,90 Euro.

Französisch-Intensivwochenenden

Wer Vorkenntnisse in Französisch hat und nicht bei Null anfangen möchte, für den bietet das Intensivwochenende (Niveau A 2) einen guten Einstieg. Kurs-Grundlage ist die Geschichte: "Le secret du destin": Freitag, 13. März, 16 bis 20.15 Uhr; Samstag, 14. März, und Sonntag, 15. März, jeweils 9.30 bis 13.45 Uhr. Kosten: 53,90 Euro ab zehn TN; 67,50 Euro bei 8 TN.

Infos: 0281/2032590 oder claudia.boeckmann@vhs-wesel.de