10 Jahre Lokalkompass - großartig! Redakteur Dirk Bohlen und dem gesamten Lokalkompass-Administratorenteam gratuliere ich herzlich zum 10-jährigen Bestehen. Der Lokalkompass bietet eine hervorragende Plattform für interessante Lokalgeschichten der unterschiedlichsten Themenbereiche. Hier wird Artikel 5 unseres Grundgesetzes praktisch gelebt: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten“ – natürlich vor dem Hintergrund der allgemeinen Gesetze. Auch ich habe in den vergangenen Jahren den Lokalkompass intensiv genutzt, selbst viele Texte eingestellt und ihn oft „angeklickt“. Auf den Seiten des Lokalkompass treffen auch unterschiedliche politische Meinungen aufeinander - eine der Grundvoraussetzungen für eine funktionierende Demokratie. An dieser Stelle deshalb ein herzliches Dankeschön an die Ideengeber, die vor zehn Jahren den Lokalkompass ins Leben gerufen haben, und das Weseler Administratorenteam! Ihre und Eure Charlotte Quik