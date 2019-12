Ginderich. Der Koordinationsausschuß der Gindericher Vereine sucht, wie es bereits seit vielen Jahren Tradition ist, den Ehrenpreisträger des Jahres 2019. Hierbei sind Vorschläge aus der Bevölkerung erwünscht, welche sich auf Einzelpersonen, Gruppen oder Vereine beziehen können.

Einzige Voraussetzung für alle Vorschläge ist, dass sich die Vorgeschlagenen um den Ort Ginderich verdient gemacht haben.

Der Ehrenpreis ist dabei mit einem Preisgeld versehen. Dieses wird von der Niederrheinischen Sparkasse (Nispa) gestiftet. Alle Vorschläge werden grundsätzlich anonym vorgetragen und können noch bis zum 8. Januar beim KO-Ausschuss der Gindericher Vereine (c/o Ralf Sundermann, Am Zollhof 17) oder aber gerne per Mail an ehrenpreis@ginderich.com eingereicht werden.

Im Rahmen der Winterdelegiertentagung der Gindericher Vereine wird dann aus den Reihen der Vereinsvertreter der Preisträger per geheimer Abstimmung gewählt.

Diese Versammlung findet am Donnerstag, den 9. Januar um 19.30 Uhr im Gindericher Pfarrheim statt. Hierzu lädt der KO-Ausschuß alle Vereinsvertreter bereits jetzt ein.