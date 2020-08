Über 30.000 Menschen haben in den letzten beiden Jahren bundesweit am RhineCleanUp Day teilgenommen. Die Organisationsstruktur der Initiative ist dezentral, lokale Ansprechpartner setzen die Aktion um. Der städtische Betrieb ASG war von Anfang an für die Stadt Wesel am Rhein dabei und hat den Tag erfolgreich organisiert, an dem viele ehrenamtliche Helfer das hiesige Rheinufer säuberten.

Jetzt steht eine neue Aktion an. Am Samstag, 12. September, von 9 bis 13 Uhr werden die Sauberfrauen und -männer im Einsatz sein. Die Anmeldung ist direkt bei ASG möglich.

ASG selbst hat sich wieder bei der übergeordneten Organisation RhineCleanUp angemeldet. Die Saubermachaktionen werden auch in Zeiten von Corona fortgeführt. Für die Einsätze gibt es unter diesem Vorzeichen ein eigenes Regelwerk der Dachorganisation. Auch ASG setzt sie um. Schade ist für die Weseler Ehrenamtlichen allerdings, dass die beliebte Abschlussparty diesmal ausfallen muss.

Das RhineCleanUp ist mehr als ein Tag zum Müllsammeln. Er soll bewusst machen, wie es ist, Müll nicht in der Natur zu entsorgen.

„Das Thema Sauberkeit in der Stadt und am Rheinufer ist immens wichtig. Man merkt, dass die Sensibilität dafür in der Gesellschaft wächst“, sagt ASG-Betriebsleiter Franz Michelbrink. Auch die Stadt betont die Bedeutung des Themas. „Wir möchten an diesem Tag ein Signal senden und Diskussionen anstoßen. Das Bewusstsein in der Gesellschaft für Müllverhinderung und -beseitigung muss weiter geschärft werden“, meint Bürgermeisterin Ulrike Westkamp.

Der Einsatz für eine saubere Umwelt soll auch Spaß machen, für die engagierten Teilnehmer ist es oftmals ein Gruppenerlebnis. ASG sorgt für Material, Organisation und Entsorgung. Die Müllzangen zum Aufsammeln werden ebenso wie Säcke und Handschuhe zur Verfügung gestellt. Außerdem werden Container aufgestellt, in den der Müll gesammelt und entsorgt wird. Im letzten Jahr wurde ein Riesenabrisscontainer mit acht Kubikmetern Müll gefüllt, den 60 Teilnehmer gesammelt hatten.

Das Orga-Team bei ASG hat in Hinsicht auf die Situation Covid 19 einige Vorgaben entwickelt, die leicht zu erfüllen sind. Gesammelt wird der Müll am Rhein im Freien und mit Abstand. Abstand ist auch bei der Materialausgabe einzuhalten. Teilnehmer sind zu zweit im Einsatz, als Familie oder in Gruppen von höchstens zehn Teilnehmern. Greifer und andere ausgegebene Materialien werden vor dem Einsatz desinfiziert.

Der RhineCleanUp ist eine internationale Veranstaltung. Die Organisatoren wollen an diesem Tag so viele Städte, private Teilnehmer oder Kommunen animieren, am wichtigsten Fluss Deutschlands Müll zu sammeln.

ANMELDUNG:

Teilnehmer in Wesel können sich bei ASG unter andrea-krebber@asgwesel.de oder unter Tel. 0281 163933304 anmelden. Möglich ist das auch unter Website www.rhinecleanup.org

Spontane Mitmacher müssen sich registrieren lassen.