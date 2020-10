Die NABU-Kreisgruppe Wesel und die „Initiative Lippemündungsraum“ sowie die Firma ZOXS veranstalten am Samstag, den 31. Oktober 2020, von 10 Uhr bis 13 Uhr eine Müllsammelaktion direkt im Naturschutzgebiet Lippemündungsraum in Wesel. Treffpunkt ist der Parkplatz am Lippeschlößchen.

Das letzte Hochwasser hat dort Unmengen an Plastikmüll und anderen Unrat angeschwemmt. Die Veranstalter suchen dafür dringend noch fleißige Helfer*innen. Alle, die mitmachen möchten, können gerne unangemeldet zum Treffpunkt kommen. Müllsäcke und Greifzangen werden freundlicherweise vom ASG zur Verfügung gestellt. Zudem werden die vollen Müllsäcke vom Stadtbetrieb auch professionell entsorgt. Diese Aktion ist von der Unteren Naturschutzbehörde im Kreis Wesel genehmigt worden.

Selbstverständlich sind die bekannten Corona-Bedingungen einzuhalten.

Teilnehmende sind als Familie aus maximal zwei Haushalten oder in Gruppen von höchstens fünf Teilnehmern im Einsatz. Mund-Nasen-Schutz ist bitte mitzubringen und der Mindestabstand von 1,5 Meter ist einzuhalten. Auf einer Teilnehmerliste müssten sich auch alle Helfer*innen eintragen. Alle Bürger*innen sind herzlich willkommen.