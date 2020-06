DIE LINKE., Ortsverband Wesel veranstaltet am Samstag, den 13. Juni von 11 bis 12 Uhr am Berliner Tor in der Weseler Innenstadt eine Kundgebung gegen Rassismus und Diskriminierung.

Der Tod von George Floyd in Minneapolis hat das Problem rassistisch motivierter Gewalt erneut ins Blickfeld gerückt. Am letzten Wochenende gab es an vielen Orten Demonstrationen unter dem Motto #BLACKLIVESMATTER – auch in vielen deutschen Großstädten. Das ist alles weit weg.

Aber auch hier im beschaulichen Wesel sind Menschen von Rassismus und Diskriminierung in ihrem Alltag betroffen. Deshalb ist es der Linken, die sich traditionell für eine offene Gesellschaft der Vielfalt einsetzt, wichtig, auch hier vor Ort ein Zeichen zu setzen und Position gegen Rassismus und Diskriminierung zu beziehen.

Alle Interessierten sind herzlich zur Teilnahme an der Kundgebung eingeladen. Dabei sind die aktuell gültigen Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten. Sicherheitshalber sollte eine Mund-Nase-Bedeckung mitgebracht werden.