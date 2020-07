Bürgermeisterin

Ulrike Westkamp

Klever-Tor-Platz 1

46483 Wesel

Verlängerung der Zone 30 am Perricher Weg

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Westkamp,

während eines Vorort Termins am Perricher Weg in Büderich, wurde ich durch Anwohner auf die Problematik aufmerksam gemacht, dass die Zone 30 vor der Brücke auf dem Perricher Weg endet und direkt in eine maximale Geschwindigkeit von 100km/h übergeht. Hinter der Brücke befindet sich die Gabelung zur Straße „Sonnenaufgang“ sowie der Straße „Im Hamm“.

Um für die dortigen Anlieger sowie die PKW, Fahrradfahrer und Fußgänger eine höhere Sicherheit zu gewährleisten, beantrage ich hiermit die Verlängerung der Zone 30 für den Perricher Weg in Büderich. Die Zone 30 sollte bis zur Gabelung „Perricher Weg“ und „Im Hamm“ verlängert werden und somit über die Brücke über die B58n hinaus gehen.

Für die Straße „Sonnenaufgang“ ist zu prüfen, ob ggf. auch hier die Aufhebung der Zone 30 versetzt werden sollte.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph Gockeln

Ratsmitglied der SPD Wesel Fraktion