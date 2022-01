Ob vor Gericht, in der Kanzlei oder im Unternehmen: Viele Menschen entscheiden sich für einen Beruf im Bereich Recht. Welche Möglichkeiten es gibt und was dafür erforderlich ist, klärt der nächste abi>> Chat am Mittwoch, 2. Februar, von 16.00 bis 17.30 Uhr.



Die Arbeit mit Paragrafen reizt offenbar viele junge Menschen: 119.285 Studierende der Rechtswissenschaften zählte das Statistische Bundesamt im Wintersemester 2020/21. Zehn Jahr zuvor waren es lediglich 92.577. Sie widmen sich einem lernintensiven Studium, das bei erfolgreichem Abschluss gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt verspricht.

Dabei muss es nicht immer ein reines Jurastudium sein. Die Hochschulen bieten auch viele Schnittstellen-Studiengänge an, etwa Informationsrecht, Medienrecht oder International Business Law. Wer eine Ausbildung bevorzugt, kann zum Beispiel Notarfachangestellte/r, Rechtsanwaltsfachangestellte/r oder Sozialversicherungsfachangestellte/r werden.

Bei dem abi>> Chat am 2. Februar beantworten Expertinnen und Experten Fragen wie: Wie gelingt die Zulassung zum Jurastudium? Was muss man dafür mitbringen? Welche Berufe können später ergriffen werden? Welche Alternativen können sinnvoll sein?

Interessierte loggen sich ab 16.00 Uhr ein unter http://chat.abi.de und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann die Antworten im Chatprotokoll nachlesen, das nachher im abi>> Portal veröffentlicht wird. Mehr Infos zum Chat findet man unter https://abi.de/interaktiv/chat. Das Portal abi.de ist ein Angebot der Bundesagentur für Arbeit