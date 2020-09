Der ÖGA-Frühstückstreff ohne Hartz IV- und Sozialberatungshilfe findet am Dienstag, 29. September, und am Dienstag, 6. Oktober statt.



Ab Dienstag, 13. Oktober, wird der Frühstückstreff wieder - wie gewohnt - jeden Dienstag mit Hartz IV- und Sozialberatungshilfe angeboten.

"Zum ÖGA-Frühstückstreff öffnen wir unsere Türen in Schermbeck, Evangelisches Gemeindehaus (Kempkesstege 2) jeweils dienstags von 9.30 bis 12 Uhr für alle Freunde, Gäste und Ratsuchende.", so Klaus Schneider von der ÖGA – Ökumenische Gruppe Arbeitswelt, Schermbeck.