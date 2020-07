Das Jugendzentrum Karo veranstaltet am Dienstag, Donnerstag und Freitag, 28./30./31. Juli, ein Kochangebot an der frischen Luft. Es richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 18 Jahren.

Startist an allen Tagen um 11 Uhr. Das Angebot endet jeweils um 15 Uhr. "Das ist das pure Lagerfeuerfeeling. Das große Abenteuer kann aber auch der Holzkohlegrill sein. Selbstgebruzzeltes, Halbgegartes und Schwarzgebrautes schmeckt immer noch am besten", formuliert Karo-Leiter Mathias Schüller in seiner Pressemitteilung.

Das Angebot ist kostenlos. Anmeldungen sind vorab unbedingt erforderlichunter jz-karo@gmx.de oder unter Tel. 0281/3009999. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt acht Personen.

Weitere Infos gibt es hier: www.jz-karo.de