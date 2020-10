Friedrich Wilhelm IV. gab sich wegen seiner Statur selbstironisch

den Spitznamen Butt.

In Anspielung auf diesen Spitznamen versah Christian Daniel Rauch um 1830

den Brunnen am Eingang der römischen Bäder mit einem Butt aus Zink,

der das Wasser in die Schale einer Mördermuschel spuckt.

Eines vorweg:

In den Römischen Bädern,

- erbaut zwischen 1829 und 1841 von Schinkel

und seinem Schüler Persius -

wurde nie gebadet.

In unmittelbarer Nähe zu Schloss Charlottenhof liegt,

eingefügt in Lennés Landschaftspark,

die Gebäudegruppe der "Römischen Bäder".

Das Ensemble spiegelte in besonderer Weise

die „Italiensehnsucht“ des Bauherrn,

Friedrich Wilhelm IV. (1795-1861), wider.

Viel Freude mit meiner kleinen Galerie.

Bleibt gesund!