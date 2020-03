Die Leipziger Buchmesse fällt aus. "Das macht nichts! Sie brauchen gar nicht weit fahren. Ganz in Ihrer Nähe finden Sie in der Feldmark und in Obrighoven die neuesten Bücher und Zeitschriften (z.B. Geo-Saison und Flow-Magazin)." Dies teilt die katholische Kirchengemeinde St. Nikolaus Wesel mit.

Weiter heißt es in dem Schreiben: "Denken Sie jetzt auch schon an das Frühjahr. Bei uns gibt es trendige und hübsche Bastel- und Backideen für Ostern. Nehmen Sie sich die Zeit und schauen sich unsere Rezeptbücher an. Ostern ist die Zeit, gemütlich mit der Familie und mit Freunden gemeinsam zu essen und zu trinken.Wir freuen uns auf Sie!"

Öffnungszeiten:

Bücherei an der Herz-Jesu-Kirche: montags 17 bis 18.30 Uhr und sonntags 10 bis 12 Uhr

Bücherei an der Antonius-Kirche: mittwochs und samstags 17 bis 18 Uhr und sonntags 11.30 bis 12 Uhr.



Achtung, während der Osterferien geschlossen.