Am 20. März treffen sich kreativ Begeisterte von 15 bis 17 Uhr in entspannter Runde wieder zum Häkeln und Stricken im 2. Stock in der Stadtbücherei. Gleichzeitig wird Frau Bianka Bauhaus wieder als kompetente Hilfe vor Ort sein, um bei Fragen zu helfen.

Ob ein angefangenes Projekt fertig werden oder ob die Technik des Strickens oder des Häkelns erlernt werden soll, spielt hier keine Rolle. Es steht auch das umfangreiche „Kreativcenter“ mit seinen vielen Titeln zur Verfügung. Diese Titel rund ums Stricken und Häkeln können mit einem gültigen Ausweis ausgeliehen werden. So ist es möglich auch zu Hause die Projekte weiter voran zu bringen oder zu beenden. Das Angebot ist kostenlos, und es bedarf auch keiner Anmeldung.

In der Stadtbücherei Wesel findet am Samstag, 4. April, der nächste Bücherflohmarkt statt.Ein breites Angebot verschiedenster Medien steht wieder zum Verkauf: von Bild- und Kunstbänden, Kinder- sowie Jugendbüchern, Zeitschriften bis hin zu Romanen und Musik-CDs ist alles vertreten.

Während der Öffnungszeiten von 10 bis 13 Uhr findet der Flohmarkt in der Erwachsenenbücherei (2.Stock) statt.

Weitere Auskünfte zu beiden Angeboten gibt's in der Stadtbücherei unter Telefon 0281/203-2355.