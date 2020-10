hochgeladen von Alfons Awater

Der Weseler Clemens Rupperath (Lauffreunde HADI) sammelt das ganze Jahr über viele Laufkilometer für die José Carreras Leukämie-Stiftung. Durch die Corona bedingten Absagen fast aller Laufveranstaltungen 2020 hatte er kaum Gelegenheit, Wettkampfkilometer zu sammeln. Um dennoch einen Spendenbetrag für 2020 an die Stiftung überweisen zu können, hat er jetzt den 1.virtuellen Spendenlauf gegen Leukämie initiiert. Für seine Kosten, die auch bei so einer virtuellen Veranstaltung anfallen, gab es hilfreiche Sponsoren. Das soll sagen, die Startgebühren fließen zu 100% in den Spendentopf.

Über eine Teilnahme vom 30.10. bis 1. Nov. 2020 (direkte Anmeldung und Details) würden wir uns sehr freuen.

Die facebook Seite von vom Initiator Clemens Rupperath "Laufen für José"



Clemens Rupperath, Initiator

und

Alfons Awater, Zeitnehmer