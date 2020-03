Der Triathlonverband erwartet von den Vereinen, die am Ligabetrieb teilnehmen, die Entsendung von Kampfrichtern zu mindestens zwei Veranstaltungen je Saison. Für die HADI's ist es selbstverständlich, dass sie einem solchen Aufruf nachkommen. Schließlich wissen wir, ohne Organisation und Helfer startet niemand bei Sportveranstaltungen. Daher machten sich Bernd Diekmann und Christopher Kloß am 7. und 8. März auf nach Duisburg, wo sie mit 26 weiteren Vereinsvertretern am Kampfrichterlehrgang des NRWTV teilnahmen. Abgeschlossen wurde dieser mit einer Prüfung, die von allen Teilnehmern bestanden wurde.

Wir bilden aus, für Euch und mit Euch.

Eure Lauffreunde HADI Wesel