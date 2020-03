Am letzten Samstag starteten die Kinderleichtathletikmeisterschaften der Region Nord in der Sparkassenleichtathletikhalle des Weseler TV. Rund 150 Kinder aus der Region tummelten sich dabei sich dabei in der Sparkassenleichtathletikhalle. Mannschaften aus Rhede, Rees, Sonsbeck, Xanten, Voerde, Spellen, Friedrichsfeld, Flüren und Hünxe hatten sich Phantasievolle Namen wie Wieselflink, Rote Teufel, Drachen, Gazellen oder Wikinger für ihre Mannschaften ausgedacht.

Die Weseler Mannschaft U8Mannschaft (Flinken Flöhe) mit Paul Peplau, Max Thünen, Joshua Kammeier, Ashley Johnson, Isabell Deumlich, Marlena Reintjes, Phil Derksen, Jannik Tenbergen erreichten nach ihrem Dreikampf aus Sprint, Medizinballstoß, Mehrfachsprüngen und der Hindernisspendelstaffel die Silbermedaille.

Die U10Mannschaft trat als Team WTV-Wieselflink mit Florian Buschmann, Paul Ridder, Carl Ridder, Laurin Schrameyer, Simon Ochtrop, Merle Dambacher, Greta Steur, Lena Mosters, Nik Bongard, Jonas Hesse und Benedikt Dittrich an. Nach 40m Sprint, Wechselsprünge, Medizinballstoß 2kg, Hindernissprintstaffel sicherten sich die Jungen und Mädchen die Goldmedaille gegen die 7 anderen Mannschaften.

Bei den U12er traten die WTV´ler mit zwei Mannschaften an. Team 1 als Wuselike Wiesel 1 mit Jule Schulz, Julia Licht, Anni Groos, Max Groos, Maximilian Körner, Vincent Bur, Ilyas Hava, Paul Schnitzler, Lasse Priewe. Team 2 als Wuselike Wiesel 2 mit Til Ratzke, Lou Becker, Ferlix Denstädt, Katharina Peplau, Lena Peerenboom, Lara Schülke, Malia Neumann, Hanna Schulte, Nike Schumann, Liliane Eberhardt, Helene Hinzmann. Nach 50m Sprint, Fünfsprung, Medizinballstoß 2kg, Hindernissprintstaffel sicherten sich die beiden Weseler Mannschaften Gold und Bronze.

Der Hochsprung wurde als Einzeldisziplin zusätzlich im klassischen Format für die U12er angeboten. Hier holte sich bei den M10 Lou Becker die Goldmedaille mit übersprungenen 0,97m. Bei den M11 sicherte sich Vincent Bur mit 1,21m Gold, Bronze mit 1,12m an Max Groos. Ilyas Hava und Lasse Priewe teilten sich Platz 4 mit 1,09m. Platz 4 ging an Til Ratzke mit 1,03m.

Bei den Mädchen W10 holte sich Hanna Schulte Gold mit übersprungenen 1,12m, Bronze ging an Katharina Peplau mit übersprungenen 0,97m. Bei den Mädchen W11 sicherte sich Julia Licht die Silbermedaille mit 1,15m. Anni Groos übersprang 1,12m auf Platz 4 und Lara Schülke wurde 5. mit 1,09m.