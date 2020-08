Gemeinsam das Schwimmen lernen

Kursstart: Samstag 22.August 2020

Schwimmkurse erfreuen sich einer sehr großen Nachfrage und sind daher meist ausgebucht. In Zeiten der Corona-Pandemie und der Notwendigkeit Abstand zu halten, sind die Kapazitäten leider noch mehr eingeschränkt und es ist schwierig einen Kursplatz zu bekommen. Haben die Kinder schon Grundkenntisse , fällt es spätestens beim Schulschwimmen leichter das Schwimmen zu erlernen, sowie das Seepferdchen zu absolvieren. Genau hier setzt das neue Angebot -welches von DLRG und Gesundheitszentrum prohomine im Rahmen des Schwimmprojekts „Mathe schützt nicht vor Ertrinken“ angeboten wird- an. In 8 Terminen, die bis zu Frühling einmal im Monat stattfinden, lernen Eltern und Kinder gemeinsam wichtige Grundlagen kennen und üben diese im Bewegungsbad des Gesundheitszentrums an der Pastor Janßen Straße in Wesel. Am ersten Tag führt die DLRG mit den Eltern ein kurzes Schwimmlern-Seminar durch, bei dem es wissenswertes über das methodische Vorgehen zu erfahren gibt und in das Schwimmlernheft „Gumpifrosch lernt schwimmen“ eingeführt wird. Diese Grundlagen, dürfen die Eltern gleich selber im Wasser ausprobieren, bevor in den 7 folgenden Terminen gemeinsam mit den Kindern im warmen Wasser des Bewegungsbads geübt wird.

Angemeldet werden kann sich unter: www.gesundheitszentrum-wesel.de Einfach als Suchbegriff „Splash Fit“ oder Ralph List eingeben, dann wird der Kurs leicht gefunden.

Rückfragen unter: Ralph.List@wesel.dlrg.de