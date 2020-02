Der Weseler Boxclub trauert um Wolfgang Schmellenkamp, der am 5. Februar im Alter von 80 Jahren verstarb.



"Wolfgang Schmellenkamp zählte zu den erfolgreichsten Weseler Boxern und sorgte bei Boxveranstaltungen in Wesel für eine volle Niederrheinhalle. Er bestritt zwischen 1957 und 1968 insgesamt 173 Kämpfe.

Zwischen 1958 und 1960 wurde er jeweils dritter Deutscher Meister im Bantamgewicht und 1962 zweiter Deutscher Meister im Federgewicht.

Er kämpfte in der deutschen Nationalstaffel gegen Irland, Schweiz, Frankreich, UdSSR, Holland und Tunesien. Beim Länderkampf gegen die UdSSR in Frankfurt besiegte er den mehrfachen Europameister und Olympiasieger Gregoriew.

Von 1970 bis 1987 war er Trainer beim Weseler BC.", schreibt Horst Höpken.