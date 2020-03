Am vergangenen Wochenende fanden in der Düsseldorfer Sportpark-Arena die Nordrheinhallenmeisterschaften für die Altersklasse U16 statt. Die für dieses Jahr letzte Hallenveranstaltung, diente auch der Standortbestimmung für die Freiluftsaison. Die WTV Leichtathleten waren dabei fast durchgängig unter den Top 8 zu finden

Leni Groos (W14) holte sich Bronze im Stabhochsprung. Und sicherte sich Platz 6 über 60m in 8,38sec. Auf den Hürdenlauf verzichtete sie da sie bereits im Anlauf Schmerzen im Fuß verspürte. Leni, „Ich hatte diese Woche schon im Training leichte Schmerzen im Fuß, der nach dem Stabhochsprung wieder auftrat. Wie haben dann beschlossen auf die Hürden und nur über 60m anzutreten. Im Vorlauf lief auch sehr gut, mit 8,28sec hatte ich mich direkt sofort qualifiziert. Im Endlauf traten dann die Schmerzen wieder auf und ich konnte nicht voll durchlaufen. Bei 8,38sec. blieb die Uhr stehen, was Platz 6 bedeutete, womit ich nicht unzufrieden bin“.

Tino Kettner (M15) hatte sich auf den Weitsprung, das Kugelstoßen und den Stabhochsprung festgelegt, qualifiziert hatte er sich zusätzlich über 60m und im Hochsprung. „Wir haben den Wettkampf nach dem Zeitplan festgelegt. Und da ich gerne in der Staffel laufen wollte, habe im Laufbereich reduziert.“ Tino sprang im Weitsprung mit 5,60m weit, mit persönlicher Bestleistung auf Platz 6. Im Kugelstoßen erreichte er mit 10,95m Platz 8 und im Stabhochsprung mit 2,50m Platz 7. „Ich bin sehr zufrieden, im Weit- und Stabhochsprung konnte ich meine Leistung sehr gut abrufen. Im Kugelstoßen lief es nicht so gut, da wir immer noch mit der Umstellung auf den Drehstoß beschäftigt sind, hatte ich meine Probleme mit der Technik, wodurch alle Stöße zu kurz gerieten, das war heute nicht meine Paradedisziplin“.

Finja Bläsius (W15) und Alexa Heiermann (W15) startete beide im Stabhochsprung. Starteten jedoch schon vor Beginn mit leichtem Handicaps. Während Finja mit Atmungsproblemen kämpfte, hatte Alexa Schmerzen im Handgelenk. Alexa verzichtete auf deine niedrige Anfangshöhe und stieg bei 2,50m in den Wettkampf ein, um ihr Handgelenk zu schonen. Diese Höhe sprang sie auf Anhieb im ersten Versuch. Bei 2,60m musste Alexa dann dreimal antreten und musste schließlich ihrem Handgelenk Tribut sollen. Dennoch erreichte sie mit 2,50m Platz 7. Finja sprang bis 2,60m fehlerfrei, womit sie ihre persönliche Bestleistung steigerte. Dieses bedeutete gleichzeitig Platz 5 für Finja.

Amira Gonzales (W15) war auf den Sprintstecken aktiv. Über 60m und 60m Hürden ging sie an den Start. Mit 10,07sec über 60m Hürden und Platz 14 und 8,36sec und Platz 9 war sie nicht wirklich zufrieden. „Ich war in meinen beiden Vorläufen mit 9,92sec und 8,28sec deutlich schneller als in den Endläufen. Heute hätte nach den Vorläufen Schluss sein können“ meinte sie scherzhaft.

Fynn Axmann (M15) trat ebenfalls im Hürdenlauf an. Mit 10,16sec und Platz 10 war er dennoch zufrieden. „Ich bin ganz gut über die Hürden gekommen und bin mit meiner Leistung zufrieden“ so Fynn.

Als Startgemeinschaft Rhein-Lippe starteten die WTV Jungs mit Axmann, Gramm, Miebach und Kettner über 4x200m. Hier hatte man in Vorfeld besonderen Wert auf den Staffelwechsel gelegt, da dieser auf der engen Rundbahn mit 20m Wechselraum 10m kürzer ist als im Stadion. Hier sorgte besonders Malte Miebach für Begeisterung, als er als Dritter Läufer den vor ihn laufenden Läufer nicht nur einholte, sondern deutlich überholte. Die Belohnung Platz 7 in 1,49,68min mit der Staffel.