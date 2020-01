Das, was den Niederrhein einerseits landschaftlich und fahrerisch attraktiv macht, sorgt andererseits für Verkehrsgefahren, z.B. enge Kurven, schmale Fahrbahnen. Motorradfahren ist eine hochkomplexe Fortbewegungsart, die am Niederrhein immer mehr Anhänger findet.

Von "Bikern" wird dabei fahrerisch viel verlangt. Problematisch sind z.B. die eigene Selbstüberschätzung, die fehlende "Knautschzone" und andere Verkehrsteilnehmer, die sich im Frühjahr erst wieder an die Motorradfahrer gewöhnen müssen.

Deshalb greift die Kreis-Verkehrswacht Wesel das Thema Motorradfahren auch in diesem Jahr wieder auf. Wir möchten Bikern zu Beginn der neuen Saison die Gewöhnung ans Zweirad erleichtern und Tipps für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr geben. In einer theoretischen Unterweisung geht es um Fahrverhalten, Fahrphysik, besondere Risiken, sichere Bekleidung und Schutzausstattung.

Im praktischen Teil werden Fahr- und Geschicklichkeitsübungen zum sicheren Handling der Maschinen durchgeführt, wie z. B. Bremsausweichübungen, Slalom etc. Darüber hinaus erklären Rettungssanitäter das richtige Verhalten in Erster Hilfe bei Motorradfahrern, falls es zu einem Unfall gekommen ist. Für alle interessierten Biker bietet die Kreis-Verkehrswacht Wesel e.V. unter Beteiligung der Kreispolizei Wesel und der Weseler Feuerwehr insgesamt 6 Basis-Trainings für Biker an.

Wir bitten um Veröffentlichung folgender Trainingstermine (möglichst zeitgleich im Kreis Wesel in KW 3/2020) damit sich die Interessierten bei uns telefonisch ab sofort für alle Termine anmelden können:

Die Trainingstermine:

Samstag, 21. März, 09.30 – ca. 13.30 Uhr

Samstag, 28. März, 09.30 – ca. 13.30 Uhr

Sonntag, 29. März, 09.30 – ca. 13.30 Uhr

Samstag, 4. April, 09.30 – ca. 13.30 Uhr

Sonntag, 5. April, 09.30 – ca. 13.30 Uhr

Sonntag, 26. April, 09.30 – ca. 13.30 Uhr

Die Anmeldung zu den Basis-Trainings erfolgt telefonisch bei der Kreis-Verkehrswacht-Wesel e.V. unter Tel. 0281-475 79 111. Das Basistraining kostet 30,00 Euro. Weitere Infos auf der Homepage www.kreis-verkehrswacht-wesel.de