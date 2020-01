Bereits seit gut 15 Jahren gibt es die ehrenamtlichen Vorlesepaten in der Stadtbücherei Wesel. Seit dem letzten Jahr ist ein weiteres Angebot in der Bücherei hinzugekommen. Vierzehntägig gibt es nun einen Kreativ-Treff für Erwachsene, der von ehrenamtlichen Helferinnen geleitet wird.

“Wir sind sehr glücklich, dass wir ihre Unterstützung haben, denn ohne sie wären diese Projekte nicht möglich”, so Imke Lucka, Leiterin der Stadtbücherei. Es gab im letzten Jahr insgesamt 48 Vorleseveranstaltungen für Kinder im Alter von 3-6 Jahren und insgesamt waren 428 Kinder zu Besuch.

Es gibt Angebote für die Bücher-Babys, die Bücherzwerge oder auch Kooperationen mit Weseler Schulen und Kindergärten. 2019 fand der 60. Bundesweite Vorlesewettbewerb in der Stadtbücherei statt. Und auch in der Veranstaltungswoche “Wesel liest” waren einige ehrenamtliche Vorleser im Einsatz.

Seit August wird einmal im Monat auch eine mehrsprachige Vorlesestunden angeboten. Bisher wurden Geschichten auf Arabisch, Türkisch, Serbisch, Englisch und Französisch angeboten.

“Es wird immer deutlicher, dass die Bücherei sich zu einem dritten Ort entwickelt, ein Treffpunkt wo man nicht nur Bücher ausleihen kann”, so Rainer Benien. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Kreativ-Treff so gut angenommen wird. An 21 Terminen kamen insgesamt 137 Teilnehmer.

Neue Termine stehen bereits fest und wer Interesse, Hilfe bei Häkel- oder Strickproblemen anbieten kann, kann gerne vorbeischauen.