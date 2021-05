Am vergangenen Wochenende war es endlich wieder so weit - wir durften unter strengen Hygieneauflagen eine MT-Prüfung abhalten. Mit der entsprechenden Vorbereitung, einer guten Organisation und der Unterstützung vieler helfender Hände waren es zwei erfolgreiche Tage. Angetreten sind die Prüflinge, die aus ganz Deutschland anreisten, in 2 verschiedenen Bereichen. Die Mantrailing-Prüfung teilt sich in 3 Bereiche: "MT-Basistest", "MT-negativ" und "MT-Spur"; und jedes Team muss diese Teilprüfungen erfolgreich absolvieren, um die Einsatztauglichkeit bescheinigt zu bekommen. Beni und sein Hund Whisky (RHS Lingen/Emsland e.V.) und Julia mit Hündin Branca (RHS Schleswig-Holstein Ost e.V.) haben beide die Prüfung "MT-Spur" bestanden und sind damit nun fast bereit für ihren ersten Einsatz.

Die Durchführung des Wochenendes verdanken wir unter Anderem der Prüferin, Judith Preuss, und der Prüfungsleitung, Renate Reinders. Herzlichen Dank und "Gratulation" an die erfolgreich geprüften Teams.