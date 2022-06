Die Nervosität und Aufregung waren in der Büdericher Turnhalle greifbar, als 17 kleine und große Karateka zur Sommer-Gürtelprüfung im Shaolin Kempo Karate antraten.

Unter den wachsamen Augen ihrer Trainer präsentierten die Prüflinge, was sie in den letzten Monaten geübt hatten. Mit Schlag- und Tritttechniken, Partnerübungen und Formenlauf zeigten sie ihr Können, routiniert oder auch schon mal von dem ein oder anderen kleinen Patzer begleitet. Am Ende konnten die Kinder und Jugendlichen unter großem Applaus der Eltern stolz ihre neuen Urkunden entgegennehmen. Wer Lust hat, auch einmal ins Shaolin Kempo Karate reinzuschnuppern, findet alle Infos auf www.shaolinkempoweselbuederich.de oder meldet sich bei Mareike Hentschel unter Tel. 0152/06106250.