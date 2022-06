Ganz herzlich laden die Evangelische Kirchengemeinde Wesel und die Cassiopeia Stiftung am 23.6.2022 um 18 Uhr in den Gemeindegarten der Kirche am Lauerhaas zum „Treffpunkt Vielfalt“ ein.

In bunter Runde gibt es die Möglichkeit Gleichgesinnte kennen zu lernen, Erfahrungen zum Thema Inklusion auszutauschen und über Vielfalt in Wesel zu diskutieren.

Haben Sie Interesse an Inklusion, engagieren Sie sich in diesem Bereich oder möchten Sie Ihre Erfahrungen mit Inklusion hier in Wesel mit anderen teilen?

Dann melden Sie Ihre Teilnahme an unter felizitas.blome(at)ekir.de.