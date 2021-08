Nachdem die Lockerungen der Corona Schutz Verordnung gesellschaftliches und Vereinsleben unter Auflagen wieder gestattet, nutzten die Fusternberger Schützen die Lockerungen und begannen ihr aktives Vereinsleben mit einem Königinnentreffen, welches eigentlich schon im letzten Jahr stattfinden sollte.

Allerdings aus allseits bekannten Pandemischen Gründen nicht durchgeführt werden durfte.

Deshalb hatte sich der Vorstand für dieses Jahr auch etwas Besonderes einfallen lassen. In diesem Jahr sollte sich das Königinnentreffen als Landpartie mit Planwagen und Bus, welche als Ziel den ehemaligen Rittersitz Haus Schwarzenstein und einen Besuch der dort beheimateten

Jagdhundemeute des Rheinisch-Westfälischen Schleppjagdverein gestalten.

Zur Begrüßung an diesem sonnigen August-Samstag gab es einen kleinen Sektempfang im

Vereinsheim. Die Begrüßung durch Präsident André Nitsche ging mit der derzeit wichtigsten Frage

einher: Genesen, Geimpft oder getestet? Nachdem diese Frage zur Sicherheit aller Teilnehmer

zufriedenstellend geklärt worden war, gab es noch eine kurze Erläuterung über das Hygienekonzept

sowie den bevorstehenden Tagesablauf der Veranstaltung.

„Das Königinnen-Treffen dient dazu, den ehemaligen Würdenträgerinnen einen gemütlichen Nachmittag zu bereiten, in Erinnerungen zu schwelgen und natürlich den Königinnen zu huldigen“ so der Major und Schatzmeister des Vereins Axel Fuchs der mit Hauptmann Thomas Struttmann (1.Kp) an diesem Tag mit für das leiblich Wohl verantwortlich war.

Am Fuße des alten Gutshofs erwartete die illustre Damenrunde ein kleines Picknick mit „Piccolöchen“, selbstgemachter Wildschweinwurst und Steaks mit Kraut vom Grill. Im Anschluss an das gemütliche Picknick begeisterten der Master des Schleppjagdverein Christian Coenen

und Houndsman Heiko Burchardt die Fusternberger Königinnen mit einer gekonnten Vorführung ihrer 44 Hunde starken Beagle Meute.

Anschließend startete die letzte Etappe in Richtung Vereinsheim. Dort angekommen, wartete Vereinswirtin Heike Lohmeier mit einer herrlich dekorierten niederrheinischen Kaffeetafel auf die Damen. Ganz besonderer Dank galt dem Fahrer des Planwagens, Dirk Gühnemann‚ Oberst und Kommandeur vom BSV Friedrichsfeld "Alter Emmelsumer, der an diesem Tag seine

Fahrertätigkeit sowie den Vereinseigenen Trecker samt Planwagen zur Verfügung gestellt hatte.