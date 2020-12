Wir möchten im Namen unserer Schützlinge einmal Danke sagen! Danke für die Spenden für unsere Operationsfälle! Wir möchten berichten, was aus einem Teil der genesenen Tieren geworden ist: Unsere kleine Schnecke hat gerade ihr Vermittlungswunder erlebt.Nach mehreren OPs durfte sie im Alter von 12 Jahren zu unserem Vermittlungskater Benjamin Blümchen ziehen, es war Liebe auf den ersten Blick.

Unsere schwarzweisse Joanna hat nach der Bein OP ein Traumzuhause mit Haus und Garten bei lieben Menschen in Gierath gefunden. Unsere durch Spenden operierte Rumänienhündin Nikita durfte in Hamminkeln- Mehrhoog bei einer Dame bleiben. Ohne Menschen, die spenden, sind solche Projekte unmöglich. Jeder noch so kleine Betrag ist ein Puzzlestein des Ganzen.Wenn diese Tiere dann ihr Traumzuhause gefunden haben, ist das Ziel erreicht.

Zur Zeit erholt sich noch der durch Spenden operierte Jeremy bei uns, diese Woche wird er nachgeröngt, ob sein Stäbchen im Bein wieder raus kann, das die offene Fraktur stabilisiert hat.

Falls irgendjemand noch ein paar Euro für unsere Projekte übrig hat, hier die Kontodaten:

Strassenkatzen Wesel und Hamminkeln e.V.

IBAN: DE563566059915366000015

Wir wünschen allen Menschen ein geruhsames Weihnachtsfest und bleiben Sie gesund!