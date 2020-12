Die Flürener und Diersfordter Pfadfinder werden sich auch im Jahr 2021 um die Abholung der Tannenbäume kümmern – dieses Mal allerdings kontaktlos!

Aufgrund des Coronavirus wird es im nächsten Jahr keine Fußtrupps geben, die mit der Spendendose von Haus zu Haus gehen und die Tannenbäume an der Tür einsammeln. Die Bäume werden ausschließlich abgefahren.

"Damit auch ihr Baum mitgenommen wird, stellen Sie ihn bitte am Samstag, 9. Januar, bis 9 Uhr gut sichtbar an der Straße ab (dort wo Ihre Mülltonne zur Entleerung steht). Wir können keine Stichwege bzw. Sackgassen anfahren. Sollte der Baum bis 13 Uhr nicht abgeholt sein, rufen Sie uns bitte unter: 0176/22815098 an.", heißt es in der Ankündigung der Pfadis.

Spenden willkommen

Wer etwas spenden möchte, kann dies gerne auf folgenden Wegen tun:

ab 2. Januar 2020 bei den Händlern vor Ort am Marktplatz in der Spendendose mit buntem Tannenbaum (Lebensmittelmarkt, Banken, etc.)

per Überweisung auf das Konto: DPSG Wesel-Flüren, IBAN: DE49 3566 0599 3004 4600 13

per PayPal: dpsgweselflueren@web.de

"Den Erlös möchten wir in diesem besonderen Jahr an die 'Weseler Tafel' spenden!", so die Pfadis aus Flüren und Diersfordt.