Der Schützenverein Diersfordt und der Bürgerschützenverein Flüren sagen ihre Schützenfeste auch in diesem Jahr ab. Die Vorstände sind sich einig: "Zeit für Veranstaltungen dieser Größenordnung ist während der andauernden Corona-Pandemie noch nicht gekommen."

Per Pressemitteilung lassen beide Vereine dies wissen: Mit Blick auf die eher schleppend voranschreitenden Impfungen gegen das COVID 19 Virus im Kreis Wesel wächst die Sorge um die generelle Durchführbarkeit von Mitgliederveranstaltungen beider Traditionsvereine in diesem Jahr.

Schweren Herzens haben sich die Vereinsvorstände, allen voran Präsident Dieter Schneider (Diersfordt) und Dirk Feuerstein (Flüren) dazu entschlossen, zunächst ihre für den Monat Mai geplanten Schützenfeste abzusagen. Aufgrund der aktuellen Situation sei das unbeschwerte Feiern in der gewohnten Art und Weise noch nicht möglich.

Nachdem die Schützengemeinschaft in Bislich bereits ihre diesjährigen Feierlichkeiten abgesagt haben, seien die für Mitte/Ende Mai angesetzten Termine in Diersfordt und Flüren ebenfalls nicht haltbar. „Die Entscheidung über das Aussetzen der Schützenfeste ist uns nicht leichtgefallen“, betont Dirk Feuerstein, sei aber folgerichtig, vor allem im Hinblick auf den Schutz der Gesundheit unserer Mitglieder und der Bürger unserer Städte und Gemeinden im Kreis Wesel.

Die Flürener Schützen hätten bereits im letzten Jahr allzu gerne ihr großes Jubiläumsfest zum 125-jährigen Bestehen des Vereins gefeiert. Aktuell wächst jedoch eher die Sorge, ob unter den andauernden Corona-Infektionsbedingungen Vereinsveranstaltungen überhaupt in diesem Jahr noch möglich sein werden. Die Hoffnung beider Schützenvorstände auf eine Rückkehr zur Normalität hinge nunmehr im Wesentlichen von der Impfbereitschaft der Bevölkerung sowie den schrittweise geplanten Lockerungen der Corona-bedingten Einschränkungen ab.

„Wir wünschen allen unseren Mitgliedern Gesundheit, Durchhaltevermögen und jede Menge Vorfreude auf die Schießveranstaltungen, Versammlungen und Feierlichkeiten, die auf jeden Fall durchgeführt werden, sobald es die Situation wieder zulässt.“, formulieren die Präsidenten Dieter Schneider (Diersfordt) und Dirk Feuerstein (Flüren).