Das Projekt des Seniorenbeirats in Wesel wird in diesem Jahr fortgesetzt. “Es wird so viel in diesen Tagen abgesagt und da wollten wir mit der Aktion Weihnachtswunschbaum einen Lichtblick für Senioren und Seniorinnen setzen”, sagt Gertrud Liman, Vorsitzende des Seniorenbeirats.



Der Ablauf ist einfach. Seit dem 10. November 2020 sind die vom Seniorenbeirat vorbereiteten Wunschkarten im Seniorenbüro der Stadt Wesel und im Mehrgenerationenhaus Bogen ausgelegt. “Wir statten auch Seniorenheime und Pflegedienste mit den Karten aus, denn die Pflegekräfte wissen doch am besten, wer sich über ein schönes Geschenk freuen würde”, so Liman.

Mit Unterstützung des ASG Wesel wird am 20. November 2020 der Weihnachtsbaum im Eingangsbereich des Bogen aufgestellt und mit Weihnachtsdekoration der Kreativgruppe aus dem Haupthaus geschmückt.

Die ausgefüllten Wunschzettel, die bis spätestens zum 11. Dezember 2020 im Mehrgenerationenhaus Bogen abgegeben werden müssen, werden schon ab dem 30. November am Weihnachtsbaum aufgehängt und warten auf Menschen, die diesen Wunsch erfüllen möchten.

Die Wünsche, ob materiell (bis max. 20 Euro) oder immateriell können ganz unterschiedlich sein. “Im letzten Jahr hatten wir beispielsweise mal einen Toaster oder auch Besuche, ob zum Kaffee oder einem netten Spaziergang”, sagt Ute Zuckermann, Leiterin des Mehrgenerationenhaus Bogen.

Die Geschenke werden dann im Bogen eingepackt und können vom 18. bis 23. Dezember 2020 in der Zeit von 9.00 bis 16.00 Uhr dort abgeholt werden.

Vielleicht kennen auch Sie jemanden, der sich über ein Weihnachtsgeschenk freuen würde und möchten auch als Schenker dieses Projekt unterstützen.