"Haben Sie Freude an der Natur? Verbringen Sie Ihre Freizeit gerne im Freien? Dann laden wir Sie herzlich zu unserem 'Treffpunkt Gemeindegarten!' ein." So beginnt der Hinweis auf ein aktuelles Projekt der evangelischen Kirchengemeinde Wesel.



Der „Treffpunkt Gemeindegarten !“ findet im und um das Gemeindezentrum der Kirche am Lauerhaas statt. Geplant ist ein regelmäßiges offenes Freizeitangebot rund um das ganze Jahr für alle, die Lust haben, gemeinsam Garten anzulegen, zu gestalten und zu erleben.

Dabei sind der Vielfalt und dem Ideenreichtum keine Grenzen gesetzt: Apfelernte, Kräutergarten, Hochbeet, Pflanzenanzucht, Gartengestaltung und -kunst – alles ist möglich! Und der Plausch bei einer gemeinsamen Tasse Kaffee oder dem Grillabend soll natürlich nicht fehlen.

Das Angebot richtet sich an Menschen jeder Altersgruppe (mit und ohne Handicap), die Lust auf Begegnung haben, die Freude an Gartenarbeit mitbringen, die Lust haben, sich im Team mit ihren Möglichkeiten einzubringen, die gerne in der freien Natur sind, die keinen eigenen Garten haben.

Felizitas Blome: "Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann sprechen Sie uns an!" Das erste Planungstreffen findet am Freitag, 9. Oktober, um 18 Uhr unter dem Motto „Vielfalt gestalten“ im Gemeindezentrum am Lauerhaas statt. Weitere Termine sind am Freitag, 6. November, und am 4. Dezember, jeweils von 16.30 bis 18 Uhr. Das Angebot wird gefördert durch die Aktion Mensch.