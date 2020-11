Sie sind sowieso schon recht erfolgreich und bekommen vom Rotary Club Wesel-Dinslaken noch eine beachtliche Anerkennung obendrauf: Sascha Cuppenbender und Maksim Bondarenko aus Wesel sowie Annika Rühl aus Voerde und Jonah Hassel aus Dinslaken wurden jetzt mit Preisen ausgezeichnet - wegen der Pandemie-Einschränkungen auf dem virtuellen Wege.

75 Zugeschaltete waren via "ZOOM" mit dabei, als Angehörige den vier jungen Preisträger, ihre Urkunden übergaben. Sascha Cuppenbender wurde wegen seiner außergewöhnlichen Leistungen als Fliesen-, Platten- und Mosaikleger und seinem Engagement bei den Dompfadfindern ausgezeichnet. Sein Berufsschullehrer Karl-Heinz Müller bezeichnete den 22-Jährigen In seiner Laudatio als „Riesenbeispiel dafür, dass man nach dem Abitur auch im Handwerk große Ergebnisse und einen erfolgreichen Weg beschreiten kann.“ Der Weseler, der sein Abitur am Andreas-Vesalius-Gymnasium machte, hatte seine Ausbildung mit der Durchschnittsnote 1,0 abgeschlossen und vor kurzem an der Meisterschule Köln seinen Meister und Bachelorabschluss bestanden.

Ebenfalls in Wesel tätig ist der frisch gebackene Abiturient Maksim Bondarenko, der als einer der Abi-Jahrgangsbesten in Bochum Jura studiert und Staatsanwalt werden will, wolle als Vorsitzender der Weseler Jusos „das Leben einiger Menschen ein Stück besser machen.“ Bondarenko ist neuer Chef der Jusos Wesel. "Er ist authentisch und mitreißend", lobte seine Laudatorin Karen Schneider, Direktorin des Konrad-Duden-Gymnasiums.

Als dritte Preisträger ausgezeichnet wurde Annika Rühl (22) aus Voerde, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Schon in ihrer Kindheit entdeckte sie ihre Liebe zu Pferden, hat mit großem Engagement und Einsatz im Schwerpunkt „Dressur“ eine Vielzahl von Turnieren gewonnen und ist inzwischen als Bereiterin in einem Dressurstall tätig. Jonah Hassel (17) aus Dinslaken hat gerade sein Abitur mit der Note 1,0 bestanden. In der Schule war er unter anderem Sanitäter und Schülersprecher. Außerschulisch ist er in verschiedensten Funktionen in der Kirchengemeinde St. Vincentius in Dinslaken aktiv.