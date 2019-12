Die Evangelische Jugend Wesel und die Eine-Welt-Jugendgruppe sind auch am 11. Januar 2020 wieder unterwegs, um die Bürgerinnen und Bürger gegen Spende von ihren ausgedienten Weihnachtsbäumen zu befreien. Wie schon in den letzten Jahren können sich die Menschen im Wittenberg, am Lauerhaas, im Schepersfeld, im Blumenviertel und in der Nordstadt darauf verlassen, dass die jungen Leute zwischen 9.30 und 13 Uhr vorbei kommen, klingeln, um eine Spende bitten und den Baum abholen. Dabei ist es hilfreich, wenn der Baum schon abgeschmückt ist und sichtbar an der Straße liegt!

Freuen können sich die Menschen im Schillviertel zwischen Dinslakener Landstraße und Schillstraße, denn in diesem Jahr holen Jugendliche der Eine-Welt-Jugendgruppe Wesel zum ersten Mal auch in diesem Stadtteil die Weihnachtsbäume ab. Die Service-Spende wird erbeten für die Bildungsprojekte der Eine-Welt-Gruppe Wesel in El Salvador – konkret geht es um die Finanzierung einer Schulmahlzeit für etwa 200 Kinder einer Grund- und Volksschule in Amando Lopez.