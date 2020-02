Öffnungszeiten beim Weseler Amtsgericht in der Endphase des närrischen Treibens

Über ihre Öffnungszeiten in der Endphase des närrischen Treibens am Donnerstag, 20. Februar, sowie am Rosenmontag, 24. Februar 2020, informiert das Amtsgericht Wesel.

Altweiber-Donnerstag

An Altweiber-Donnerstag, 20. Februar, ist das Weseler Amtsgericht in der Zeit von 11 bis 13 Uhrfür den Publikumsverkehr geöffnet ist.

Rosenmontag

Außerdem weist das Weseler Amtsgericht darauf hin, dass die Mitarbeiter/innen des Amtsgerichtes am Rosenmontag, 24. Februar, dienstfrei haben. Für eventuell anfallende dringende Amtshandlungen ist ein Eildienst eingerichtet und zwar für die Zeit von 11 bis 12 Uhr.