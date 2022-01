WETTER. Den ersten Einsatz im neuen Jahr absolvierte die Löscheinheit Grundschöttel am Montag, 3. Januar. Um 22.13 Uhr alarmierte die Kreisleitstelle die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Straße "Auf der Höhe". Hier war eine ältere Person in der Wohnung gestürzt und hatte mit Klopfzeichen auf sich aufmerksam gemacht, sodass ein aufmerksamer Nachbar die Rettungskräfte alarmierte. Die Wohnungstür wurde mit einem Spezialwerkzeug geöffnet und die Patientin konnte an den Rettungsdienst übergeben werden. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Der Einsatz konnte nach guten eineinhalb Stunde beendet werden.